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فرع منظمة خريجى الأزهر بالمملكة المتحدة يدين حملة "يوم كراهية المسلمين"

الأحد، 25 مارس 2018 03:24 م
فرع منظمة خريجى الأزهر بالمملكة المتحدة يدين حملة "يوم كراهية المسلمين" الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف





كتب لؤى على
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أدان فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالمملكة المتحدة حملة "يوم كراهية المسلمين" التى تشهدها المملكة المتحدة مؤخراً بتوزيع خطابات تحرض على العنف والإرهاب ضد المسلمين داخل المملكة، وتدعو بالهجوم عليهم يوم 3 إبريل 2018 ليصبح هذا اليوم لعقاب المسلمين، مما  يساور مسلمو المملكة المتحدة القلق والحزن ايذاء تلك الحملة ويطالب الفرع ببذل الجهد من أجل التصدى للتطرف الموجه ضد المسلمين.

قال رئيس الفرع بختيار بيرزادا الأزهرى فى البيان: " لقد تسبب تصاعد ظاهرتى الكراهية ضد المسلمين والإسلاموفوبيا فى إحداث القلق والاضطراب داخل المجتمع تزامنًا مع تزايد وتيرة التطرف الدينى، مؤكداً ضرورة التصدى للإرهاب بكل صوره، وعلى القانون أن يتعامل بحزم مع من يحرضون على العنف، فلا يمكن لنا السماح للمتطرفين أيًا كانت خلفياتهم تدمير نسيج مجتمعنا الذى يتميز بالسلام والتسامح."

وقال إمام مسجد Leeds Makkah Mosque عاصم إمام – عضو فرع المنظمة بالمملكة: " إنه لا يمكن إنكار أن هذا الخطابات العنصرية التي تثير الاشمئزاز تسببت في إحداث حالة من الانزعاج بين الكثيرين داخل المجتمع المسلم، ولكن رؤية تصدى  سُلطات المملكة لمثل هذه الحملات يبعث الطمأنينة في نفوسنا كمسلمين هناك، موضحاً أهمية أن يتعاون الأشخاص الذين تلقوا مثل هذه الخطابات مع الشرطة حتى تتمكن من العثور عليهم ومحاسبة أي شخص يتم إثبات تورطه فى هذا العمل الإجرامى، وندعو الناس إلى تحويل يوم 3 إبريل من "يوم كراهية المسلمين" إلى يوم حب المسلمين يتم فيه التفاعل مع الآخر والاحتفال بالتنوع والقيم المشتركة داخل بريطانيا."

 


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الازهر الشريف

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