غرف عمليات ولجان نوعية وفرق لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت سعاد سعد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، عن إنهاء التجهيزات للانتخابات الرئاسية عبر إعداد خريطة متكاملة لمواقع اللجان وكثافتها العددية، بتوفير 20 فرقة مكونة من مقررة ومقرر مناوب وعضوات الفرع و30 رائدة ريفية وعدد من المتطوعات موزعة على قرى مراكز الأقصر كلها لمساعدة السيدات فى الوصول إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهن ومواجهة أى مشكلة وعمل اتصالات مع المسؤلين لحلها، ونقل السيدات المسنات إلى لجان الاقتراع.

وأضافت سعاد سعد لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات فى فرع المجلس القومى للمرأة من خلال مكتب شكاوى المرأة لاستقبال أى شكوى من أى مكان بالمحافظة، ومن المقرر أن يستمر العمل أيام الانتخابات الثلاثة.

كما شكلت اللجنة العامة لحزب مستقبل وطن، بمحافظة الأقصر، ثلاث لجان نوعية لمتابعة سير العملية الانتخابية ومساعدة الناخبين بلجان المحافظة، حيث تتولى اللجان الثلاث التى يشرف عليها محمد عبد الفتاح الخواجة أمين التنظيم، ومحمد حسن أبو زيد أمين العضويات، ومنى عبده أمينة المرأة، الدفع بفرق من المرأة والفتيات والشباب والكبار، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وتقديم الدعم والمساعدة لكافة فئات الناخبين.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الأقصر 781 ألفا و17 مواطنا يصوتون فى 195 لجنة فرعية تشرف عليها 6 لجان عامة و170 مركزا انتخابياً، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.