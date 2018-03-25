video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غرف عمليات ولجان نوعية وفرق لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالأقصر

الأحد، 25 مارس 2018 06:27 م
غرف عمليات ولجان نوعية وفرق لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلنت سعاد سعد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، عن إنهاء التجهيزات للانتخابات الرئاسية عبر إعداد خريطة متكاملة لمواقع اللجان وكثافتها العددية، بتوفير 20 فرقة مكونة من مقررة ومقرر مناوب وعضوات الفرع و30 رائدة ريفية وعدد من المتطوعات موزعة على قرى مراكز الأقصر كلها لمساعدة السيدات فى الوصول إلى لجان الاقتراع  للإدلاء بأصواتهن ومواجهة أى مشكلة وعمل اتصالات مع المسؤلين لحلها، ونقل السيدات المسنات إلى لجان الاقتراع.

وأضافت سعاد سعد لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات فى فرع المجلس القومى للمرأة من خلال مكتب شكاوى المرأة لاستقبال أى شكوى من أى مكان بالمحافظة، ومن المقرر أن يستمر العمل أيام الانتخابات الثلاثة.

كما شكلت اللجنة العامة لحزب مستقبل وطن، بمحافظة الأقصر، ثلاث لجان نوعية لمتابعة سير العملية الانتخابية ومساعدة الناخبين بلجان المحافظة، حيث تتولى اللجان الثلاث التى يشرف عليها محمد عبد الفتاح الخواجة أمين التنظيم، ومحمد حسن أبو زيد أمين العضويات، ومنى عبده أمينة المرأة، الدفع بفرق من المرأة والفتيات والشباب والكبار، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وتقديم الدعم والمساعدة لكافة فئات الناخبين.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الأقصر 781 ألفا و17 مواطنا يصوتون فى 195 لجنة فرعية تشرف عليها 6 لجان عامة و170 مركزا انتخابياً، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كهرباء الأقصر : فرق طوارئ للتدخل الفورى خلال أيام انتخابات الرئاسة

الاقصر

الانتخابات الرئاسية 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2018

الانتخابات الرئاسية فى مصر

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الرئيس السيسى

اخبار مصر

حزب مستقبل وطن

اخبار المحافظات

المجلس القومي للمراة




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة