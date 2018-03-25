غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة بمحكمة شمال القاهرة







كتب عبد الله محمود

قال المستشار جمال السعداوى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إن المحكمة قامت بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات الرئاسة 2018، على مستوى منطقة شمال القاهرة بالكامل، وذلك لإزالة وتذليل إية عقبات من الممكن أن تعوق سير الانتخابات خلال فترات تصويت المواطنين، مضيفا أن الهدف من غرفة العمليات هو التواصل مع جميع رؤساء الدوائر الفرعية والداوئر العامة، للإجابة على أى سؤال أو استفسار خلال سير الانتخابات.

وأضاف السعداوى، أن وزارة العدل قامت بدراسة الأخطاء التى وقعت خلال الانتخابات السابقة، والعمل على تفاديها وعدم تكرارها مرة أخرى خلال العملية الانتخابية الحالية والقادمة، مضيفًا أنه من ضمن هذه الأخطاء المتمثلة بالتأخر فى فتح اللجان فى مواعيدها الرسمية، موضحًا أن تم التواصل مع رؤساء اللجان الفرعية من خلالgps ، للتسهيل على القضاة المشاركين فى الاشراف على الانتخابات للوصول إلى لجانهم دون مواجهة أى صعاب وفى الموعد المحدد، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة بخدمة الـ gps بعد تغيير أسماء عدد من المدارس إلى أسماء شهداء الجيش والشرطة، ما قد يؤدى إلى حدوث صعوبة فى وصول إلى هذه اللجان.

وأشار رئيس محكمة شمال القاهرة، إلى أنه فى ضوء توجيهات المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، لإزالة جميع العقبات أمام القضاة، موضحًا أن محكمة عمليات شمال القاهرة عقدت عدة لقاءات مع عدد من القيادات الأمنية من الجيش والشرطة ومحافظة القاهرة، بالإضافة إلى المجالس المحلية، وذلك للتنسيق فيما بينهم لوضع خطة أمنية محكمة لتأمين سير العملية الانتخابية، ومواجهة أى تجاوزات من الممكن أن تحدث من قبل العناصر المخربة، والجماعات الإرهابية التى تعمل على إفشال العملية الانتخابية.

وأوضح المستشار السعداوى، أن الاجتماع الذى عقد مع القيادات الأمنية ومسئولى المحافظة، تم خلاله الموافقة على تخصيص الدور الأول فى جميع اللجان العمومية والفرعية لأن تكون لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنه تم أيضًا إزالة كافة الإشغالات التى قد تكون متواجدة بمحيط اللجان الانتخابية، موضحا أنه تم تزويد جميع اللجان الفرعية أيضًا بجميع الأجهزة اللازمة للتواصل مع غرفة العمليات، لافتا إلى أنه تم التأكد من جهازية جميع اللجان الانتخابية.

واستكمل رئيس محكمة شمال القاهرة قائلًا، أنه تم تسليم بطاقات الاقتراع بوقت كافى للمستشارين المشرفين على الانتخابات، حتى لا تكون هناك أية عقبات تعوق توصيل واستلام بطاقات الاقتراع قد تؤثير على سير العملية الانتخابية، موضحًا أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية قامت بتأمين كافى ووافى لجميع اللجان الانتخابية والقضاة المشرفين على الانتخابات، وذلك حتى تتم العملية الانتخابية بشكل طبيعى ودون أى إشكاليات، لافتا إلى أن إجمالى اللجات التابعة لمحكمة شمال القاهرة هو 16 لجنة عامة، يتبعها ما يقرب من 600 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أنه فى حالة وقوع أى حالة مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة مع المتجاوز أو المخالف بمنتهى الحسم والحزم وفقا للقانون.