غرفة عمليات "الأعلى للاعلام" تبدأ عملها لمتابعة الانتخابات الرئاسية

غرفة عمليات "الأعلى للاعلام" تبدأ عملها لمتابعة الانتخابات الرئاسيةالأحد، 25 مارس 2018 04:12 م
مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد
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بدأت غرفة عمليات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عملها فى استقبال ومتابعة الانتخابات الرئاسية والتواصل مع غرف العمليات المماثلة فى الهيئة الوطنية للانتخابات وباقى أجهزة الدولة المعنية، وتلقى جميع شكاوى واتصالات الإعلاميين.
وتم تجهيز قاعة بمقر المجلس الأعلى، وتخصيص عدد من الخطوط التليفونية (01016426499-01066383266-01223728211-0225787068)، فاكس (0225789415)، شكاوى الواتس أب (01090004169)، بريد الألكترونى (Info@Scm.gov.eg )،الموقع الرسمى للمجلس(www.scm.gov.eg) وذلك لتلقى الشكاوى، على أن تستمر فى عملها حتى الخميس القادم 29/3/2018، وذلك لحرص المجلس على تسهيل التغطية الإعلامية و تلافى أى عقبات أمام أداء الإعلاميين لعملهم ورصداّ لأى مخالفات.
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