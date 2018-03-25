غرامة 50ألف ريال والسجن 6أشهر عقوبة تخلف المعتمرين عن مغادرة السعودية







كتبت ميرفت رشاد

دعت المديرية العامة للجوازات فى المملكة العربية السعودية، ضيوف الرحمن القادمين للمملكة لأداء مناسك العمرة إلى التقيد بالمدة المحددة فى التأشيرة والالتزام بأوقات المغادرة إلى أوطانهم، تفاديا للغرامات المالية وتصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر والترحيل.

كانت المديرية العامة للجوازات فى المملكة العربية السعودية، أطلقت عبر موقعها الإلكترونى حملة وطنية شاملة لتعقب وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بهاشتاج #وطن _بلا_مخالف، عقوبة التأخر عن مغادرة القادمين بعد انتهاء تأشيرة الدخول غرامة تصل لـ 50 ألف ريال وسجن لمدة تصل لـ 6 أشهر.

وأعلنت إمارة مكة المكرمة، أن عدد المعتمرين الوافدين للمملكة العربية السعودية، منذ بداية محرم وحتى جمادى الثانى أكثر من 4 ملايين معتمر وسط منظومة متكاملة من الخدمات لضيوف الرحمن، وأشارت إلى أن 134 شركة تقوم بنقل أكثر 334 ألف معتمر بشكل يومى من وإلى المسجد الحرام.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد ابتكرت تطبيقا تقنيا حديثا يعتبر الأولى من نوعه على مستوى المملكة يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، الذى قدمته ضمن مبادراتها فى تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يعمل التطبيق على الرد المستمر عبر تلقى أسئلة المستخدمين من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وبشكل تفاعلى وذلك على أى استفسار يرد من الحاج أو المعتمر أو الزائر.