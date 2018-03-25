غدا.. وزير البيئة يوقع اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى

أعلنت وزارة البيئة، عن عقد احتفالية توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى، صباح غد الإثنين، بمقر بيت القاهرة.

الاتفاقية يتم توقيعها بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ومحمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومدير بنك الاستثمار الأوروبى بالقاهرة ومدير بنك التعمير الألمانى.