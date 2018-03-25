عمومية "طلعت مصطفى" تقر توزيع 350 مليون جنيه أرباحا للمساهمين عن 2017

عمومية "طلعت مصطفى" تقر توزيع 350 مليون جنيه أرباحا للمساهمين عن 2017الأحد، 25 مارس 2018 11:27 ص
البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 350.8 مليون جنيه للمساهمين ( 17 قرش للسهم) عن أرباح عام 2017، كما وافقت الجمعية على القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى فى ديسمبر 2017.
وسيتم توزيع القسط الأول من الكوبون النقدى بقيمة 0.085 قرش بحد أقصى 24 إبريل المقبل، والقسط الثانى بنفس القيمة بحد أقصى يوم 1 يوليو المقبل.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أرباحاً بلغت 1.38 مليار جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 828.9 مليون جنيه فى 2016، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
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