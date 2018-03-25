عمرو موسى: أحمد قطان كان "دينامو" لا يكل من خدمة قضايا بلاده







كتب مصطفى عنبر

قال عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام الأسبق للجامعة العربية ، إن أحمد قطان، وزير الدولة السعودى للشئون الأفريقية، قاد العلاقات السعودية المصرية إبان فترة عمله كسفير لخادم الحرمين الشريفين، فى القاهرة بكفاءة واقتدار.

وهنأ موسى قطان بمناسبة صدور الأمر الملكى بتعيين أحمد بن عبد العزيز قطان، وزيرا للدولة للشؤون الأفريقية، وانتهاء فترة عمله كسفير للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، بتكريمه من الرئيس السيسى اليوم بوشاح "النيل" الرفيع.

وأكد "موسى" أن قطان عهدت اليه مسئولية كبيرة وهى تعيينه وزيرا للدولة للشئون الأفريقية، مشددا على أن هذا القرار الملكى هو ترجمة لهذه السياسة السعودية الجديدة التى تعتمد على الانفتاح على جاراتها فى القارة السمراء وكافة دول العالم.

وقال "موسى" حينما كنت أمينا عام للجامعة العربية وكان "قطان" مندوب لبلاده لدى الجامعة عهدت الوزير قطان كـ"دينامو" لا يكل ولا يمل من خدمة قضايا بلاده ووطنه.

وأضاف: "قطان هو ابن السعودية ومصر ووجدته محبا ومخلصا لمصر بقدر حبه وإخلاصه لبلاده".

جاء ذلك خلال احتفالية السفارة السعودية بالقاهرة المقامة منذ قليل تكريما للوزير أحمد قطان بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للملكة بالقاهرة وتعيينه وزير دولة للشئون الأفريقية.