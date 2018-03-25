عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك قبل عيد الفصح







كتب- هاشم الفخرانى

اقتحم عشرات المستوطنون المتطرفون، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، فى حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، تزامنًا مع استعدادات ضخمة وواسعة لتقديم "قرابين عيد الفصح"بالمسجد.

وأغلقت شرطة الاحتلال، باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم فى الأقصى.

وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس لوكالة "صفا"، أن 82 مستوطنًا ومدير "سلطة الآثار" الإسرائيلية، برفقة ضابط مخابرات سابق اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته.

وأوضح أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات المسجد، وتحديدًا فى منطقة باب الرحمة.