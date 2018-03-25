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عبور17 حافلة تقل مسلحين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب السورية

الأحد، 25 مارس 2018 03:00 ص
عبور17 حافلة تقل مسلحين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب السورية حافلات لنقل السوريين





دمشق أ ش أ
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كشفت مصادر سورية صحفية رسمية، أن 17 حافلة تقل 981 شخصًا من المسلحين وأفراد عائلاتهم تم إخراجهم من (جوبر وعربين وزملكا وعين ترما) بالغوطة الشرقية عبر ممر عربين متوجهة إلى إدلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المصادر قولها "إن الحافلات تمثل الدفعة الأولى من المسلحين وأقاربهم الذين رفضوا المصالحة"، مبينة أن عملية نقلهم إلى إدلب تجرى بإشراف الهلال الأحمر العربى السوري، وأنه سيتم استكمال إخراج المسلحين وعائلاتهم من الغوطة الشرقية صباح اليوم الأحد.

وكانت وحدات من الجيش السورى فتحت ممرًا جديدا من عربين لتحرير المختطفين ونقل المئات من المسلحين وعائلاتهم إلى إدلب، وبدأت عملية إخراج المسلحين فى وقت سابق اليوم بموجب الاتفاق الذى تم التوصل إليه أمس بين الفصائل المسلحة والحكومة السورية.

يذكر أن عبور الحافلات جاء بعد يوم من إبرام اتفاق مبدئى تحت رعاية روسية بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة فى المنطقة على تنفيذ عملية إخراج المسلحين الثانية من نوعها خلال الأيام الأخيرة.

 


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