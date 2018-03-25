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عاطلان يستخدمان "الشطة" لسرقة التكاتك بالإكراه فى المعصرة

الأحد، 25 مارس 2018 06:47 م
عاطلان يستخدمان "الشطة" لسرقة التكاتك بالإكراه فى المعصرة سرقة التوك توك انتشرت مؤخرا





كتب ــ على عبد الرحمن
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شهدت مدينة المعصرة، جنوب القاهرة القبض على تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه، بأسلوب جديد، حيث يستخدم المتهمان شطة حارة مطحونة، لسرقة التكاتك.

البداية كانت بورود بلاغ إلى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس المباحث، والرائد مصطفى عبدالعال، معاون أول القسم، بوجود عصابة لسرقة التكاتك فى نطاق دائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث وبتكثيف التحريات، وفحص المشتبهين، تبين أن وراء الواقعة كل من، "ا.م" و"ح.ع"، وتبين أنهما كونا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما لسرقة التكاتك فى المنطقة، وبإعداد الأكمنة الأمنية اللازمة، تم القبض عليهما أثناء استقلالهما توك توك مبلغ بسرقته، وبتفتيشهم عثر معهم على أكياس بلاستيكية تحتوى على كميات من الشطة الحارة المطحونة، وسلاح أبيض "مطواه".

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وأنهما يستقلان توك توك الضحية، فى اتجاه معلوم لديهم، وحينما يصلون لمنطقة خالية من السكان، يقوم أحدهم بطمس وجه السائق بـ "الشطة الحارة"، فيما يقوم الآخر بتهديده بالسلاح الأبيض "مطواه"، إذا قاومهما، ومن ثَم الفرار بالتوك توك.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضهم على نيابة حلوان الجزئية، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 


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