طوارئ بجميع مستشفيات المنوفية استعداد للانتخابات الرئاسية والغاء الاجازات







المنوفية_ محمد فتحى

أعلنت الدكتورة روفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية،عن رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المنشآت الصحية بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية أيام 26و27و28 مارس، وذلك عن طريق زيادة عدد أطباء النوبتجية بالاستقبال والطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته، والتأكد من سلامة وتشغيل الأجهزة الطبية، والتأكد من سلامة وتشغيل المولدات والطفايات، وخزانات المياه، والمرور الدورى الصباحى والمسائى من مدير المستشفى ونائبه والوكيل.

وأضافت سلطان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الغاء جميع الإجازات بمستشفيات الطوارئ، تحسبا لحدوث أى طارئ، بالإضافة إلى مرور فرق الإشراف بالمديرية والإدارات على جميع المنشآت الصحية على مدار أيام الانتخابات الرئاسية، وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف وإعداد بيان بتمركز سيارات الإسعاف فى الأماكن المخصصة لها.