video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب مدرسة بطور سيناء يرسمون جدارية للعملية الشاملة "سيناء 2018"

الأحد، 25 مارس 2018 12:55 م
طلاب مدرسة بطور سيناء يرسمون جدارية للعملية الشاملة "سيناء 2018" جداريه العمليه سيناء





جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

رسم طلاب مدرسة طه حسين الإعدادية بطور سيناء جدارية، تعبر عن العملية الشاملة" سيناء 2018"، وذلك من خلال ورشة رسم نظمها توجيه التربية الفنية بإدارة طور سيناء تحت رعاية محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وإشراف هشام كمال موجه عام التربية الفنية مديرية التربية والتعليم، وأمل الفحام موجه التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية.
 
 وعبرت الجدارية، عن دعم الشعب للجيش، وترحيبه بتطهير شمال ووسط سيناء من خفافيش الظلام، بالإضافة لإشراقة شمس جديدة على سيناء، حيث استخدم فى الجدارية الزجاج وطرق النحاس.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الرئيس يزور قاعدة جوية فى أرض الفيروز ويلتقى أبطال العملية سيناء 2018.. السيسى لوحوش الجيش والشرطة: مواجهة الإرهاب أشرف مهمة لتحقيق أمن المصريين.. ويؤكد: سنحتفل قريبا بالانتصار على خوارج العصر

بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار المدارس بجنوب سيناء




لا تفوتك
التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

التعليم: تأجيل الحملة السادسة لكشف الإدمان على سائقى الحافلات بسبب الانتخابات

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغادر إلى الإمارات لخوض ودية الفجيرة.. الزمالك أمام بتروجت وديا استعدادا للدراويش.. والإسماعيلى يستعد للأبيض بملاقاة الإنتاج الحربى.. ومواجهات قوية فى انطلاق نهائيات دورى اليد

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

جون بولتون.. "الصقر الأمريكى" يهدد "المرشد الإيرانى".. مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد دعا لـ"قصف إيران" فى 2015.. علاقته بـ"مجاهدى خلق" تربك حسابات طهران.. و 5 أسابيع تفصل قرار ترامب تجاه الاتفاق النووى

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

صور..من صغيرة على الحب للراهبة..بهيج حسين يعيد زمن الفن الجميل بعرض أزياء جديد

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

الزمالك يدعم "الشناوى" بعد ودية البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة