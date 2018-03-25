طلاب مدرسة بطور سيناء يرسمون جدارية للعملية الشاملة "سيناء 2018"







جنوب سيناء – فايزة مرسال

رسم طلاب مدرسة طه حسين الإعدادية بطور سيناء جدارية، تعبر عن العملية الشاملة" سيناء 2018"، وذلك من خلال ورشة رسم نظمها توجيه التربية الفنية بإدارة طور سيناء تحت رعاية محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وإشراف هشام كمال موجه عام التربية الفنية مديرية التربية والتعليم، وأمل الفحام موجه التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية.

وعبرت الجدارية، عن دعم الشعب للجيش، وترحيبه بتطهير شمال ووسط سيناء من خفافيش الظلام، بالإضافة لإشراقة شمس جديدة على سيناء، حيث استخدم فى الجدارية الزجاج وطرق النحاس.