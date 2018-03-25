طلائع المعتمرين يغادرون مطار القاهرة فى طريقهم للأراضى المقدسة

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الأحد، عدد من المعتمرين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك عمرة شهر رجب، وذلك بعد توقف 5 أشهر.

قالت مصادر بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، أن عدد من المعتمرين، وصلوا مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة، وجرى إنهاء إجراءات سفرهم من مبنى الركاب رقم "1" على الطائرات المتجهة إلى جدة.