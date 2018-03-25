طلائع المعتمرين يغادرون مطار القاهرة فى طريقهم للأراضى المقدسة

طلائع المعتمرين يغادرون مطار القاهرة فى طريقهم للأراضى المقدسةالأحد، 25 مارس 2018 06:42 م
طلائع المعتمرين تغادر مطار القاهرة فى طريقها للأراضى المقدسة
كتبت رحاب نبيل
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استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الأحد، عدد من المعتمرين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك عمرة شهر رجب، وذلك بعد توقف 5 أشهر.
قالت مصادر بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، أن عدد من المعتمرين، وصلوا مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة، وجرى إنهاء إجراءات سفرهم من مبنى الركاب رقم "1" على الطائرات المتجهة إلى جدة.
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