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طفلة تفقد حياتها بعد تقليد مشهد انتحار فى فيلم أجنبى بأوسيم

الأحد، 25 مارس 2018 12:41 م
طفلة تفقد حياتها بعد تقليد مشهد انتحار فى فيلم أجنبى بأوسيم جثة - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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قلدت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مشهدا فى فيلم أجنبى، حيث ربطت إيشارب حول رقبتها وقفزت من أعلى مقعد، ما أسفر عن اختناقها ومفارقتها الحياة بأوسيم.

 

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ذكر والدها أنها شاهدت فيلما أجنبيا يحتوى على مشهد انتحار، حيث قلدته بربط ايشارب حول رقبتها وربطته بالدولاب، ثم قفزت من أعلى كرسى مما أسفر عن اختناقها ووفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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