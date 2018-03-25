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خالد صلاح
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طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مناطق بقطاع غزة

الأحد، 25 مارس 2018 12:30 ص
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مناطق بقطاع غزة غارة جوية _ صورة أرشيفية





غزة أ ش أ
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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى غارات الليلة، على عدة مواقع فى قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات استطلاع وأخرى من طراز (اف 16) قصفت موقع "شهداء القسام" شمال رفح بصاروخين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

 


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