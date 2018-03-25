طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مناطق بقطاع غزة







غزة أ ش أ

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى غارات الليلة، على عدة مواقع فى قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات استطلاع وأخرى من طراز (اف 16) قصفت موقع "شهداء القسام" شمال رفح بصاروخين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.