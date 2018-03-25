طائرات إسرائيلية تلقى منشورات تحذيرية على سكان قطاع غزة







وكالات الأنباء

حذر الجيش الإسرائيلى أهالى قطاع غزة من الوجود بالقرب من السياج الحدودى الفاصل بين القطاع وإسرائيل، منبها إلى إمكانية إطلاق النار على المخالفين عند الضرورة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقال بيان ألقته طائرات إسرائيلية فوق قطاع غزة، اليوم الأحد "جيش الدفاع يعيد النظر بحظر الاقتراب من السياج الحدودى على مسافة أقل من 300 متر، وكل من يقترب يعرض نفسه للخطر حيث تتخذ قوات جيش الدفاع الإجراءات اللازمة لإبعاده بما فى ذلك إطلاق النار فى حالات الضرورة".

وأعلن الجيش الإسرائيلى تعزيز تواجد قواته ودفع المزيد من الوحدات عند حدود قطاع غزة وسط إجراءات واستعدادات عالية لأى خطر محتمل فضلا عن التحذير من الاقتراب من السياج الفاصل فى ظل دعوة الفصائل الفلسطينية إلى مسيرة جماهيرية، الجمعة المقبل، بعنوان "مسيرة العودة" فى ذكرى "يوم الأرض"، الذى يصادف الثلاثين من الشهر الجارى.