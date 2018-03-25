ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة فى حملة مرورية بالإسماعيلية

ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة فى حملة مرورية بالإسماعيليةالأحد، 25 مارس 2018 10:06 ص
العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.
والمتهمين هم "ابراهيم.ب.ع" 46 عاما سائق و"احمد.م.إ" 27 عاما سائق و"جابر.ي.ج"25 عاما سائق و"عبده.م.ع" 36 عاما سائق و"محمد.ع.ال" 33 عاما سائق و"حسن.س.س"27 عاما سائق. تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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