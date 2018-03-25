ضبط مقاول هارب من 35 حكما فى القليوبية

كلابش - صورة أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث قسم شرطة الخصوص، القبض على مقاول هارب من 35 حكما، و3 أحكام غرامات بإجمالى مليون ونصف جنيه، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، اخطارا بقيام ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص بضبط "حازم. ع" 47 سنه مقاول، هارب من 35 حكما، و3 أحكام غرامات بإجمالى مليون ونصف جنيه، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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