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ضبط معاون صحة ووالده استوليا على 84092 جنيها من حصة خبز مستشفى جهينة بسوهاج

الأحد، 25 مارس 2018 07:59 ص
ضبط معاون صحة ووالده استوليا على 84092 جنيها من حصة خبز مستشفى جهينة بسوهاج حبس





سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة "منطقة الوجه القبلى" من ضبط معاون صحة بمستشفى جهينة المركزى ووالده كاتب صحة بذات المستشفى على المعاش لتصرفهما فى كميات من الخبز المخصص للمرض بأزيد من المطلوب بمبلغ 84092 جنيها على مدار 3 سنوات.

 

تلقت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير الأمن، بلاغا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة الوجه القبلى" يتضمن ضبط معاون صحة بمستشفى جهينة المركزى 29 سنة ويقيم دائرة المركز لاشتراكه مع والده كاتب بالمستشفى المشار إليها بالمعاش بصرف كميات من الخبز المدعم المخصص للمستشفى يومياً بأزيد من المطلوب بمبلغ 84092 جنيهاً خلال الفترة من 5/4/2015 حتى 15/1/2017 ، ما يعد إضرارا بالمال العام.

 

تمت مواجهة المتهم، فاعترف بارتكابه الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الهارب وقيد المحضر برقم 877 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 

من ناحية أخرى، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج من كشف غموض واقعة بلاغ سرقة سيارة ربع نقل محملة بكمية من المستلزمات الطبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مقدم البلاغ بسبب خلافات بينه وبين شركائه ومروره بضائقه مالية.

 

تلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بسرقة سيارة محملة بالمستلزمات الطبية بدائرة قسم جرجا.

 

تبين بعد الانتقال والفحص من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز، أن مقدم البلاغ ر س 28 سنة مدير شركة النيل للمستلزمات الطبية " قطاع خاص " ويقيم شارع الرى دائرة قسم جرجا باكتشافه سرقة السيارة الخاصة به رقم 32511 نقل سوهاج ربع نقل بيضاء اللون بصندوق محملة بكمية من المستلزمات الطبية من أمام مخزن خاص به، وأضاف بأنه تلقى اتصال هاتفى من رقم محدد طلب منه مجهول مبلغ مالى مقابل إعادتها.

 

أسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى عدم صحة الواقعة وقيام المبلغ باختلاقها والاستيلاء على السيارة وحمولتها، بسبب خلافات بينه وبين شركائه ومروره بضائقة مالية وبمواجهته اعترف بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه ترك السيارة بأحد الطرق الفرعية بمدينة جرجا والحمولة بمخزن خاصة به " تم ضبطهما بإرشادة "وكذا ضبط بحوزته شريحة الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2492 جنح القسم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


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