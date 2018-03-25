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الأحد، 25 مارس 2018 07:30 م
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ضبط متهمين نصبا على سيدة بعمرة وهمية واستغلالها فى نقل مخدرات للسعودية

الأحد، 25 مارس 2018 04:30 م
ضبط متهمين نصبا على سيدة بعمرة وهمية واستغلالها فى نقل مخدرات للسعودية مخدرات -ارشيفية





الدقهلية -شريف الديب
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تمكنت مباحث الدقهلية، من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بمركز نبروة بتهمة الاحتيال على مسنة بمنحها عمرة مجانية، وفى طريقها للمطار أعطاها شنطة ممتلئة بالمواد المخدرة لتوصيلها إلى أحد الاشخاص بالسعودية بالعمرة لتفاجئ بالقبض عليها فى مطار ينبع بالسعودية.

 

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بتحرير محضر بمركز شرطة نبروه من زوج نجله "سعدية أشرف ح. ع". ضد كلاً من عبدالله محمد ع. وشقيقته الجارية 42 سنة وزوجها محمد فايق، من قرية درين، بتهمة الاحتيال على "الحاجة سعدية"، وإخفاء مخدرات فى شنطة أعطاها لها المتهم الأول قبل وصولها المطار لتوصيلها إلى السعودية.

 

وأمرت النيابة العامة تحت إشرف المستشار أيمن عبدالهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة.حيث تم القبض على شقيقة المتهم وزوجها.

 

واعترفت المتهمة "الجارية" أمام النيابة العامة، بأن شقيقها هو من طلب منها أن تساعده فى مساعدة بعض المسنين من أهالى القرية فى السفر لأداء العمرة، على أن يقوم شخص سعودى بالتكفل بكافة المصاريف لهم، وأنها تدخلت لفعل الخير، ولم تكون تعلم أى شيء عن وجود مخدرات داخل الشنطة، وعندما سألت عن الشنطة قال أن بها ملابس للسعودية.

 

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها حول القضية للوصول إلى حقيقة الحقيبة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن علي

ازاي

والشنطه طلعت من مطار القاهرة ووصلت السعوديه ازاي

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