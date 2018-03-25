ضبط قطعتى سلاح وتنفيذ 1060 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

شنت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وقيادة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث، حملة موسعة لاستهداف حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وتمكنت الحملة الأمنية التى تم تنفيذها بقيادة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بالاشتراك مع الأمن العام برئاسة العميد منتصر عبدالنعيم رئيس الفرع، مدعومة بمجموعات قتالية من ضبط بندقية خرطوش عيار 12 تحمل أرقام 11761- e14 حيازة المتهم / عادل ح س ع 34 سنة عامل ويقيم المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج، جارى تحرير المحضر اللازم.

وتم ضبط طبنجة هيكلر عيار 9 مم تحمل أرقام 112759 و"9" طلقات حية من ذات العيار، حيازة المتهم سمير ث ا م 41 سنة عاطل ويقيم بناحية الحجز، دائرة مركز البلينا، جارى تحرير المحضر اللازم بمركز البلينا.

كما تم ضبط " 70 " قرص ترمادول المخدر ومبلغ " 530" جنيهاً، حيازة المتهم محمد ج م ع 35 سنة عامل ويقيم المشتل دائرة قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيله البيع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 635 إدارى قسم جرجا لسنة 2018 وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ " 1060" حكم منها 5 أحكام جنائية و306 أحكام حبس جزئية و159 أحكام حبس مستأنف، و467 غرامة جزئية، و75 غرامات مستأنفة و48 مخالفات وتم تحصيل مبلغ 11100جنيها غرامات.