ضبط صاحب بنزينة يبيع السولار المدعم بالسوق السوداء بالفيوم







الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط صاحب محطة بنزين، وبحوزته 3500 لتر سولار مدعم، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، بمركز أبشواى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط "علي.ع.إ" (37 سنة- صاحب محطة بنزين)، ومقيم بمركز أبشواى، لحيازته 3500 لتر سولار مدعم، لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

تحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 132 لسنة 2018م جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة أبشواى، وأخطرت النيابة للتحقيق.