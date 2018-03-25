ضبط راكبة قادمة من جدة حاولت تهريب كمية كبيرة من الأدوية







كتب محمود عبد الغنى

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد، من ضبط راكبة قادمة من السعودية حاولت تهريب كمية كبير من الأدوية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب علي متن طائرة الخطوط السعودية القادمة من جدة، اشتبه عمرو شعبان، مأمور الجمرك فى الراكبة نظرا لتوترها وبسؤالها عما إذا كانت تحمل ما يستحق رسوم جمركيه أقرت بالنفى وتمت عملية التفتيش من فريق من رجال الجمارك وهم، فتحى فوزى، عمرو عطيه، احمد مجاهد، نهى مصطفى، دعاء محمد.

وعثر رجال الجمارك على قاع سحرى داخل امتعتها بداخله أدوية مختلفة الأنواع بعدد 1154 شريط تم العرض على، محمد سعد مشرف الصاله ومحمد قناوى مدير عام جمارك مبنى 2 والذى أمر بعمل محضر ضبط جمركى واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبة.