صور.. وزير النقل يفتتح رصيفا متعدد الأغراض بميناء دمياط بتكلفة 1.3 مليار جنيه

دمياط عبده عبد البارى

وضع الدكتور هشام عرفات وزير النقل حجر الأساس لمشروع إنشاء رصيف بحرى متعدد الأغراض بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واللواء أيمن صالح رئيس ميناء دمياط.

وأكد الدكتور هشام عرفات أن التكلفة الاستثمارية لمشروع المحطة المتعددة الأغراض تبلغ 1.3 مليار جنيه ومن المقرر الانتهاء منها خلال 18 شهر من بدء الأعمال الإنشائية لها لافتا إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء رصيف بحرى بطول 630م وعمق -17م وساحة خلفية بمساحة 75 ألف م2، ومن المتوقع أن يحقق زيادة فى حجم التداول تبلغ 4 ملايين طن سنوياً، وتحقيق إيرادات حوالى 160 مليون جنيه سنوياً مشيرا إلى أن المشروع سيساهم فى ‌تقليل فترة انتظار السفن بالمخطاف الخارجى و‌زيادة معدلات تداول بضائع الصب خاصة الحبوب والغلال وزيادة حمولات السفن المتوقع استقبالها على الأرصفة من 14 مترا حتى - 17 مترا.

صرح وزير النقل بأن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى زيادة الاقتصاد القومى مشيرا إلى أن وزارة النقل لديها استراتيجية واضحة للتطوير والتحديث المستمر للموانئ المصرية لمواكبة أحدث النظم فى الموانئ البحرية العالمية.

كما قام الدكتور هشام عرفات بافتتاح توسعة وتطوير مركز العمليات بالميناء بأحدث الأجهزة والمنظومات ليصبح مركز عمليات مشترك يضم جميع الجهات الأمنية المعنية لمواجهة الأزمات والتفاعل مع الحدث وبتكلفة تبلغ 12 مليون جنيه مليون جنيه مصرى حيث يتضمن التطوير، إنشاء غرفة مراقبة مساحتها 250 مترا مربعا للمراقبين بالإضافة إلى غرفة خادم رئيسى Server Room ووحدات تخزينية مؤمنة بأنظمة إطفاء آلى وتركيب شاشة عرض حائطية Video Wall لعرض جميع الكاميرات وشاشات عرض منفصلة لزوم المراقبة اللحظية طوال 24 ساعة وكذلك تجهيز غرفة العمليات بجميع منظومات العمليات لتحقيق السيطرة والمتابعة الفورية للعمليات لدعم اتخاذ القرار.

ثم توجه الدكتور هشام عرفات لرفع العلم المصرى على القاطرة مختار والقاطرة إبراهيم التى يبلغ قدرة الشد لكل منهما 25 طن وذلك فى إطار خطة زيادة إمكانيات خدمات الميناء وإحلال وتطوير وتحديث الوحدات البحرية بهدف تحسين مستوى الخدمة ورفع معدلات الأداء لمواجهة الزيادة المحققة والمتوقعة لحركة السفن حيث أشار الوزير أنه تم استلام القاطرتين مزودتين بأحدث أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة ملاحة متطورة ومجهزة بأحدث أنظمة الدفع رفاصات فويث شنايدر (voith schnidre)

وفى السياق ذاته قام وزيرا النقل والبترول بوضع حجر الأساس لإنشاء مصنع لمشتقات الميثانول بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 50 مليون دولار.

وكذلك وضع حجر الأساس لإنشاء رصيف خاص بمشروع تصدير اليوريا والأمونيا التابع

لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 65 مليون دولار.. بما يسمح بتردد وتداول عدد سفن متخصصة يزيد عن المائة سفينة سنويا.































