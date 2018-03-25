صور.. وزير النقل يصل ميناء دمياط لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات

صور.. وزير النقل يصل ميناء دمياط لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعاتالأحد، 25 مارس 2018 10:43 ص
وزير النقل ومحافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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وصل منذ قليل، المهندس هشام عرفات وزير النقل إلى ميناء دمياط، وكان فى استقباله الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، واللواء أيمن صالح رئيس هيئة الميناء وذلك لوضع حجر الأساس لرصيف بحرى لتصدير منتجات شركة موبكو من اليوريا والأمونيا، وأيضا إنشاء محطة متعددة الأغراض لبضائع الصب الجاف والسائل والبضائع العامة.
كما تستعد هيئة ميناء دمياط لاستقبال المهندس طارق الملا وزير البترول، الذى سيصل بعد قليل إلى الميناء و ذلك لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى بالميناء.
وأعلنت هيئة الميناء، أن المشروعات التى سيتم وضع حجر الأساس لها مشروع إقامة مصنع لمشتقات الميثانول تابع لشركة (السويس لمشتقات الميثانول)، ورصيف بحرى لتصدير منتجات شركة موبكو من اليوريا والأمونيا، وأيضا إنشاء محطة متعددة الأغراض لبضائع الصب الجاف والسائل والبضائع العامة.
كما سيقوم وزير النقل برفع العلم على القاطرتين الجديدتين (إبراهيم و مختار) واللتان انضمتا حديثا لوحدات أسطول الخدمات البحرية بالميناء، بالإضافة إلى افتتاح أحدث مركز للعمليات وإدارة الأزمات بالموانى المصرية.
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