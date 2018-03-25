صور.. وزير الداخلية: تفعيل منظومة مرور ذكية والتعامل بحسم مع المخالفين







كتب محمود عبد الراضى

عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اجتماعاً مع كلاً من اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وجه خلاله بضرورة تكثيف الطاقات، وتوحيد القدرات لمواجهة المشكلة المرورية، حرصاً على مصالح المواطنين، وحفاظاً على الوقت والجهد الذى يُهدر بسبب الكثافات المرورية التى تشهدها بعض المحاور بالعاصمة .

واطلع وزير الداخلية خلال الاجتماع على أساليب التعامل مع المعوقات المرورية بالعاصمة والأطر المثلى لمواجهتها، والحلول المطروحة للقضاء على مشكلة الكثافات المرورية التى تشهدها المحاور الرئيسية فى أوقات الذروة، مؤكداً أن المشكلة المرورية تعد من أهم القضايا التى تهتم بها الوزارة، وتعمل باستمرار على مواجهتها، وإيجاد الحلول الجذرية لها.

وزير الداخلية خلال الاجتماع

وشدد وزير الداخلية، على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، والتعامل الفورى مع أية معوقات مرورية محتملة لضمان عدم غلق الطرق، والتعامل بحسم مع مختلف المخالفات المرورية فى إطار من الالتزام الكامل بالقانون، باعتبارها أحد المعوقات لمشكلة المرور، لاسيما الانتظار الخاطئ والسير عكس الإتجاه، موجهاً بضرورة تكثيف الحملات المرورية، والتوعوية على شتى الطرق والمحاور بنطاق العاصمة، والعمل باستمرار على تسيير الحالة المرورية، وضبط المخالفين تحقيقاً للانضباط المرورى، وحفاظاً على سلامة المواطنين، وحرصاً على مصالحهم.

اجتماع وزير الداخلية

وشدد وزير الداخلية، على أهمية تفعيل غرف عمليات المرور والرصد اللحظى للحالة المرورية وسحب الكثافات عن طريق التواجد الشرطى المرورى الفعال خاصة فى الأوقات التى تشهد كثافات مرورية، وضرورة الإعتماد على منظومة مرورية ذكية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التى تضمن عدم حدوث اختناقات مرورية، والتفاعل معها حال حدوثها بأسرع وقت وبأنسب الوسائل .

ووجه وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين .

وأكد وزير الداخلية فى نهاية الاجتماع، أن الحرص على مصالح المواطنين والتعاون معهم لاستثمار الأوقات، وتوفير الجهد يعد هدفاً أساسياً لأجهزة وزارة الداخلية ، وأن العمل الدائم على تحقيق ذلك الهدف واجب يجب أن يقدره الجميع ويحرص على تحقيقه .