صور.. وزير البترول يصل ميناء دمياط لوضع حجر أساس مصنع مشتقات الميثانول

صور.. وزير البترول يصل ميناء دمياط لوضع حجر أساس مصنع مشتقات الميثانولالأحد، 25 مارس 2018 10:57 ص
وصول وزير البترول ميناء دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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وصل منذ قليل، المهندس طارق الملا وزير البترول، إلى ميناء دمياط، حيث كان فى استقباله الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لوضع حجر الأساس لمشروع إقامة مصنع لمشتقات الميثانول التابع لشركة ( السويس لمشتقات الميثانول )، ورصيف بحرى لتصدير منتجات شركة موبكو من اليوريا و الأمونيا، وأيضا إنشاء محطة متعددة الأغراض لبضائع الصب الجاف والسائل والبضائع العامة .
ومن المقرر، أن يقوم وزير النقل برفع العلم علي القاطرتين الجديدتين ( إبراهيم و مختار ) واللتين انضمتا حديثا لوحدات أسطول الخدمات البحرية بالميناء، بالإضافة إلى افتتاح أحدث مركز للعمليات، وإدارة الأزمات بالموانئ المصرية.
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