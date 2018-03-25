صور.. مقتل 5 أشخاص على الأقل فى انفجار سيارة مفخخة قرب البرلمان بمقديشو







أ ش أ - تصوير أ ف ب

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص على الأقل فى انفجار سيارة مفخخة قرب مقر البرلمان فى العاصمة مقديشو.

وقال محمد حسين ضابط بارز بالشرطة، وفقا لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، إن السيارة المفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش بعدما أوقفها الجنود، مضيفا أن من بين الضحايا جنديين ، بينما أصيب حوالى 10 أشخاص.

ويأتى الانفجار عقب ثلاثة أيام من مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 10 آخرين فى انفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من أحد الفنادق فى العاصمة الصومالية (مقديشيو(.



أثار الانفجار



أحد المصابين



أحد عناصر الشرطة



انفجار هائل بالقرب من البرلمان الصومالى



دمار للمركبات