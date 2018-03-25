صور.. مدينة بلطيم تنهى استعدادتها لانتخابات الرئاسة 2018

صور.. مدينة بلطيم تنهى استعدادتها لانتخابات الرئاسة 2018الأحد، 25 مارس 2018 05:46 م
أهالى بلطيم يستعدون للمشاركة بالعرس الانتخابى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت البرلس وبلطيم بكفر الشيخ مسيرة لعدد من الأهالى لاستقبال الانتخابات الرئاسية، معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة، كما شهدت عدد من الشوارع المجاورة للمقار الانتخابية إقامة سرادقات لاستقبال الناخبين صباح الغد، وعمت الفرحة الأهالى وتعالت الزغاريد ابتهاجاً بهذه المناسبة.
وأكد طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه وجه بعدم تسكين اللجان فى الأدوار المرتفعة بالمدارس لسهولة حركة كبار السن وتسهيل مشاركتهم بالانتخابات.
وأضاف مساعد المحافظ لـ"اليوم السابع"، أنه تابع عملية توزيع وتسكين القوات التأمينية بالمقار الانتخايبة، وتابع الحالة العامة لكافة المرافق والخدمات وشوادر استقبال الناخبيين .
مسيرة حاشدة ببلطيم استقبالاً للإنتخابات
اقامة سرادقات ببلطيم
سرادق ببلطيم
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