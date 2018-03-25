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الأحد، 25 مارس 2018 06:53 م
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صور.. مدينة بلطيم تنهى استعدادتها لانتخابات الرئاسة 2018

الأحد، 25 مارس 2018 05:46 م
صور.. مدينة بلطيم تنهى استعدادتها لانتخابات الرئاسة 2018 أهالى بلطيم يستعدون للمشاركة بالعرس الانتخابى





كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت البرلس وبلطيم  بكفر الشيخ مسيرة لعدد من الأهالى لاستقبال الانتخابات الرئاسية، معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة، كما شهدت عدد من الشوارع المجاورة للمقار الانتخابية إقامة سرادقات لاستقبال الناخبين صباح الغد، وعمت الفرحة الأهالى وتعالت الزغاريد ابتهاجاً بهذه المناسبة.

وأكد طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه وجه بعدم تسكين اللجان فى الأدوار المرتفعة بالمدارس لسهولة حركة كبار السن وتسهيل مشاركتهم بالانتخابات.

وأضاف مساعد المحافظ لـ"اليوم السابع"، أنه تابع عملية توزيع وتسكين القوات التأمينية بالمقار الانتخايبة، وتابع الحالة العامة لكافة المرافق والخدمات وشوادر استقبال الناخبيين .

         

مسيرة حاشدة ببلطيم استقبالاً للإنتخابات

مسيرة حاشدة ببلطيم استقبالاً للإنتخابات

اقامة سرادقات ببلطيم
اقامة سرادقات ببلطيم

جانب من السرادقات ببلطيم
سرادق ببلطيم

 

 


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