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صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد اللجان العامة للانتخابات الرئاسية

الأحد، 25 مارس 2018 03:22 م
صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد اللجان العامة للانتخابات الرئاسية جانب من جولة مدير الامن





القليوبية نيفين طه
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تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية بمقار اللجان العامة .
 
وشدد خيرت على جميع القوات المشاركة في تأمين الانتخابات الرئاسية، باليقظة وتوخى الحذر وحسن تعاون مع القوات المسلحة والمواطنين.
 
كما شدد مدير الأمن على مساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.
 
الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية بمقار اللجان العامة (1)
 
الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية بمقار اللجان العامة (2)
 
الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية بمقار اللجان العامة (3)
 

 


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