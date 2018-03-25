صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد القوات المشاركة بتأمين الانتخابات الرئاسية







القليوبية نيفين طه

تفقد اللواء إيهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، القوات المشاركة فى تامين العملية الانتخابية، بلجان الرئاسة بالقليوبية، والتأكد من جاهزيتها وتم التنبيه عليهم باليقظة التامة والاستعداد الجيد لتأمين العملية الانتخابية والعمل على ضبط كل ما يخل بالأمن العام وحسن سير وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة عناصر الاجرام النشطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تفقد مدير الأمن القليوبية مقار اللجان الانتخابية ببنها، وشدد خيرت على حسن تعاون مع القوات المسلحة والمواطنين ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء الإدلاء بأصواتهم.