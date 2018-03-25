صور.. مدير أمن القاهرة يتفقد لجان الاقتراع استعدادا للانتخابات الرئاسية







كتب إبراهيم أحمد

قاد اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، جولة أمنية موسعة استعدادا لانتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها غدًا الإثنين وتستمر امددة 3 ايام، تفقد خلالها المقار الانتخابية بكافة القطاعات (الشرق – الغرب – الجنوب – الشمال – القاهرة الجديدة)، وتأكد من توفير الدعم اللوجيستى اللازم لعملية التصويت، وتوفير أماكن الانتظار، ومبردات مياه، والتندات، أمام اللجان للحماية من الشمس، بالإضافة للكراسى المتحركة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.



انتشار القوات لتأمين اللجان الانتخابية



تأمين اللجان الانتخابية بالقاهرة

كما حرص مدير أمن القاهرة، على التأكد من استلام خدمات التأمين بقوامها الكامل للمقار الانتخابية، وقيام خبراء المفرقعات بتعقيمها مع توفير حرم آمن لها يمنع انتظار السيارات والدراجات البخارية به، بالإضافة لنشر التشكيلات الأمنية والمجموعات المسلحة خفيفة الحركة وعناصر البحث الجنائى بمحيط تلك المقار.



كرسى متحرك لمساعدة كبار السن فى اللجان



مدير أمن القاهرة يتابع انتشار القوات امام اللجان

وأكد اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، على تكثيف التواجد الأمنى بالشوارع والميادين وأمام المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة، وإعداد خطة مرورية محكمة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة خاصة فى محيط اللجان الانتخابية لتأمين سرعة وصول المواطنين للجان.



مدير أمن القاهرة يتفقد تامين لجان الانتخابات



مدير أمن القاهرة يتفقد لجان انتخابات الرئاسة

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، باستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين للإنتخابات الرئاسية التى ستبدأ من صباح الغد 26 مارس الجارى، وتوفير الراحة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم فى اللجان الانتخابية، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.



مدير امن القاهرة يشدد على القوات بحسن معاملة المواطنين



مظلات لحماية المواطنين من الشمس اثناء عمليات التصويت بالانتخابات



الانتخابات الرئاسية 2018