صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان الانتخابية بالوراق وإمبابة والدقى







كتب بهجت أبو ضيف

تفقد اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، عددا من المقرات الانتخابية بالوراق وإمبابة والدقى، للتأكد من جاهزيتها فى استقبال الناخبين غدا الاثنين أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وشدد اللواء عصام سعد على تكثيف التواجد الأمنى، وتوفير كافة الوسائل لاستقبال الناخبين، وتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت الثلاثة التى ستبدأ غدا الاثنين وتنتهى الأربعاء القادم.