صور.. مدير أمن الإسكندرية يصل الجنازة العسكرية لشهيدى حادث محاولة الاغتيال







الاسكندرية جاكلين منير

وصل منذ قليل اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، للمشاركة فى تشييع الجنازة العسكرية للشهيدين على جلال وعبدالله محمد، والتى سيتم تشيعها عقب صلاة الظهر بمسجد القائد إبراهيم، حيث قدم العزاء إلى أهالى الشهيدين، واحتضن أبناء الشهيد على جلال، متقدما بالعزاء لأسرتى الشهيدين، قائلا: نحن جميعا فداء للوطن.

ومن المقرر، أن يتم دفن الشهيد على جلال بمدافن أبو النور بالضهرية، بينما يدفن الشهيد عبد الله محمد بقرية أسطال مركز سملوط غرب محافظة المنيا.

وقد شهد مسجد القائد ابراهيم، تواجد أمنى مكثف، استعدادا لتشييع الجنازة العسكرية.