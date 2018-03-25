video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ مطروح يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظة

الأحد، 25 مارس 2018 06:26 م
صور.. محافظ مطروح يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظة اللواء علاء ابو زيد خلال اجتماع متابعة تنفيذ المشروعات





مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق

عقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الاستعداد لموسم الصيف السياحى، بحضور السيد الإمام السكرتير العام، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات والإدارات المعنية بتنفيذ الأعمال، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات الخدمية وتذليل كافة العقبات للإسراع فى تنفيذها، خاصة أعمال تطوير مدينة مرسى مطروح، بما يساهم فى تحقيق الجذب السياحى.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال قبل 15 أبريل المقبل، مع التأكيد على التزام جميع الشركات العاملة بالمحافظة، بما تم الاتفاق عليه فى التعاقدات بالنسبة لمواعيد الانتهاء وجودة الأعمال.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وسرعة إنهاء الإجراءات لأعمال مد شبكات الكهرباء والإحلال والتجديد، حيث أكد رئيس قطاع شركة كهرباء البحيرة بمطروح، أنه تم إنهاء أعمال الكهرباء بشارع إسكندرية والكورنيش، والتأكيد على مصادر الكهرباء المؤمنة خلال فصل الصيف، مع إنهاء أعمال مد كابلات تدعيم شبكة الكهرباء بمنطقة الريفية خلال يومين وإعادة صيانة ورفع كفاءة وتوزيع الأحمال والصيانة السنوية استعدادا لاستقبال موسم الصيف السياحى.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لإنهاء مد شبكة الغاز الطبيعى، وأكد المحافظ أنه تم توقيع برتوكول بين المحافظة وشركة الغاز وتوريد 62 مليون جنيه، على دفعتين لإنهاء كافة الأعمال، حيث ثم التوصيل لـ21 ألف مشترك بالمرحلة الحالية، مع زيادة أعمال الخطة وإضافة مناطق جديدة، كما سيتم الانتهاء من توصيل الضغط العالى وباقى الوصلات الفرعية ووصلات المنازل وكافة الأعمال قبل 15 أبريل المقبل، وشدد محافظ مطروح، على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء كافة الأعمال فى التوقيتات المحددة.

وقال المحافظ خلال استعراض أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أنه لن يسمح بوجود تجمعات لمياه الأمطار فى الشوارع مرة أخرى، خاصة بعد أعمال التطوير وعمل شنايش أمطار بالشوارع، مع مراعاة ميل الرصف بالتنسيق بين شركة المياه ومديرية الطرق، وأنه لن يسمح بوجود إية مشكلة صرف بالمدينة، خاصة بمنطقة الفيروز وباب البحر.

وأكد مهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، على إنهاء جميع أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى فى التوقيتات المحددة بواقع 15 مشروع بنسبة 90 % مع إنهاء الأعمال بوسط المدينة بنسبة  100% وإحلال خط المياه بمنطقة أندليسية بنسبة 100%.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من مد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لمدرسة الضبعة النووية، مع مراعاة بدء الدراسة بها العام المقبل بها.

ومن ناحية أخرى، تفقد محافظ مطروح، أعمال التطوير وتوصيل المرافق بشوارع مدينة مرسى مطروح، عقب الانتهاء من الاجتماع الموسع الذى عقده لمتابعة الاستعداد لموسم الصيف السياحى، بحضور مسئولى المحافظة المعنيين ومسئولى الشركات المنفذة للأعمال.

وتفقد المحافظ سير العمل بشارع المديرين ومنطقة العوام وميدان البنك الأهلى وشارع الجلاء ومنطقة الفيروز وباب البحر، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات الخدمية، ووجه بتذليل كافة العقبات للإسراع في التنفيذ، خاصة أعمال تطوير وتجميل مدينة مرسى مطروح، بما يساهم فى تحقيق الجذب السياحى.

وأكد المحافظ أن زوار المحافظة سيلمسون هذا العام الجهود المبذولة وأعمال التطوير المستمر والنقلة النوعية التي تحدث، مع الارتقاء بشكل ومستوى الخدمات المقدمة، بما يتناسب مع المشروعات التنموية والسياحية التي ستجعل مطروح من أهم المقاصد السياحية والاستثمارية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجميل وتوصيل المرافق والخدمات فى المواعيد المحددة، مع البدء في رصف الشوارع التي تم توصيل المرافق لها.

 

محافظ مطروح يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية
محافظ مطروح يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية

 

اللواء علاء ابو زيد خلال اجتماع متابعة تنفيذ المشروعات
اللواء علاء ابو زيد خلال اجتماع متابعة تنفيذ المشروعات

 

التوجيه للشركات المنفذة للمشروعات الخدمية بالانتهاء منها قبل المصيف
التوجيه للشركات المنفذة للمشروعات الخدمية بالانتهاء منها قبل المصيف

 

جانب من مسئولي الشركات ومسئولي المحافظة خلال الاجتماع مع محافظ مطروح
جانب من مسئولي الشركات ومسئولي المحافظة خلال الاجتماع مع محافظ مطروح

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمراحل التعليمية

محافظه مطروح

مطروح

اخبار محافظه مطروح

توصيل المرافق

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة