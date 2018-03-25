صور.. محافظ مطروح يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظة







مطروح – حسن مشالي

عقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الاستعداد لموسم الصيف السياحى، بحضور السيد الإمام السكرتير العام، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات والإدارات المعنية بتنفيذ الأعمال، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات الخدمية وتذليل كافة العقبات للإسراع فى تنفيذها، خاصة أعمال تطوير مدينة مرسى مطروح، بما يساهم فى تحقيق الجذب السياحى.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال قبل 15 أبريل المقبل، مع التأكيد على التزام جميع الشركات العاملة بالمحافظة، بما تم الاتفاق عليه فى التعاقدات بالنسبة لمواعيد الانتهاء وجودة الأعمال.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وسرعة إنهاء الإجراءات لأعمال مد شبكات الكهرباء والإحلال والتجديد، حيث أكد رئيس قطاع شركة كهرباء البحيرة بمطروح، أنه تم إنهاء أعمال الكهرباء بشارع إسكندرية والكورنيش، والتأكيد على مصادر الكهرباء المؤمنة خلال فصل الصيف، مع إنهاء أعمال مد كابلات تدعيم شبكة الكهرباء بمنطقة الريفية خلال يومين وإعادة صيانة ورفع كفاءة وتوزيع الأحمال والصيانة السنوية استعدادا لاستقبال موسم الصيف السياحى.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لإنهاء مد شبكة الغاز الطبيعى، وأكد المحافظ أنه تم توقيع برتوكول بين المحافظة وشركة الغاز وتوريد 62 مليون جنيه، على دفعتين لإنهاء كافة الأعمال، حيث ثم التوصيل لـ21 ألف مشترك بالمرحلة الحالية، مع زيادة أعمال الخطة وإضافة مناطق جديدة، كما سيتم الانتهاء من توصيل الضغط العالى وباقى الوصلات الفرعية ووصلات المنازل وكافة الأعمال قبل 15 أبريل المقبل، وشدد محافظ مطروح، على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء كافة الأعمال فى التوقيتات المحددة.

وقال المحافظ خلال استعراض أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أنه لن يسمح بوجود تجمعات لمياه الأمطار فى الشوارع مرة أخرى، خاصة بعد أعمال التطوير وعمل شنايش أمطار بالشوارع، مع مراعاة ميل الرصف بالتنسيق بين شركة المياه ومديرية الطرق، وأنه لن يسمح بوجود إية مشكلة صرف بالمدينة، خاصة بمنطقة الفيروز وباب البحر.

وأكد مهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، على إنهاء جميع أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى فى التوقيتات المحددة بواقع 15 مشروع بنسبة 90 % مع إنهاء الأعمال بوسط المدينة بنسبة 100% وإحلال خط المياه بمنطقة أندليسية بنسبة 100%.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من مد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لمدرسة الضبعة النووية، مع مراعاة بدء الدراسة بها العام المقبل بها.

ومن ناحية أخرى، تفقد محافظ مطروح، أعمال التطوير وتوصيل المرافق بشوارع مدينة مرسى مطروح، عقب الانتهاء من الاجتماع الموسع الذى عقده لمتابعة الاستعداد لموسم الصيف السياحى، بحضور مسئولى المحافظة المعنيين ومسئولى الشركات المنفذة للأعمال.

وتفقد المحافظ سير العمل بشارع المديرين ومنطقة العوام وميدان البنك الأهلى وشارع الجلاء ومنطقة الفيروز وباب البحر، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات الخدمية، ووجه بتذليل كافة العقبات للإسراع في التنفيذ، خاصة أعمال تطوير وتجميل مدينة مرسى مطروح، بما يساهم فى تحقيق الجذب السياحى.

وأكد المحافظ أن زوار المحافظة سيلمسون هذا العام الجهود المبذولة وأعمال التطوير المستمر والنقلة النوعية التي تحدث، مع الارتقاء بشكل ومستوى الخدمات المقدمة، بما يتناسب مع المشروعات التنموية والسياحية التي ستجعل مطروح من أهم المقاصد السياحية والاستثمارية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتجميل وتوصيل المرافق والخدمات فى المواعيد المحددة، مع البدء في رصف الشوارع التي تم توصيل المرافق لها.



محافظ مطروح يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية



اللواء علاء ابو زيد خلال اجتماع متابعة تنفيذ المشروعات



التوجيه للشركات المنفذة للمشروعات الخدمية بالانتهاء منها قبل المصيف