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الأحد، 25 مارس 2018 01:27 م
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صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الإنتخابية فى أبورديس و أبوزنيمة

الأحد، 25 مارس 2018 01:20 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الإنتخابية فى أبورديس و أبوزنيمة اللواء خالد فودة محافظ جنوبس سيناء أثناء تفقده اللجان الانتخابية





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس، لجنة مدرسة اللواء فريد عزت وهبه المشتركة، وأشاد بالتنظيم داخل وخارج اللجان، موضحاً إن القوات المسلحة والشرطة تسلمت بالفعل المقار الإنتخابية، وتم تخصيص أماكن للسيدات، وأخرى للرجال فى اللجان المختلطة، وتم تزويد اللجان بسيارات إسعاف والحماية المدنية.

كما انتقد المحافظ،عدم تخصيص أماكن للسيدات، بعيداً عن الرجال فى لجنة أبوزنيمة الثانوية الصناعية، مطالبا بتخصيص أماكن للسيدات.

كما تفقد فودة،وخالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، مستشفى ابورديس المركزى، وأشاد بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى،وتفقذ الأرض التى تم إستلامها من بتروجت والإسكان الجديد بأبورديس، ومصنع الليد بمدينة أبو زنيمة، المقام داخل مدرسة أبو زنيمة الثانوية الصناعية، بتكلفة 10 مليون جنيه.

وحضر محافظ جنوب سيناء ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة أبو زنيمة الثانى المشتركة.

محافظ جنوب سيناء وسكرتير عام المحافظ أثناء تفقد اللجان الانتخابية بأبوزنيمة
محافظ جنوب سيناء وسكرتير عام المحافظ أثناء تفقد اللجان الانتخابية بأبوزنيمة

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد مصنع اللمبات بامدرسة الصناعية
محافظ جنوب سيناء يتفقد مصنع اللمبات بامدرسة الصناعية

 

اثناء تفقد مستشفى ابورديس
اثناء تفقد مستشفى ابورديس

 

اثناء تفقد الخدمات السكنية
اثناء تفقد الخدمات السكنية

 


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