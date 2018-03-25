صور.. محافظ الوادي الجديد يكرم الامهات المثاليات ورواد التعمير

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الأمهات المثاليات وبعض من رواد التعمير والمتميزين بالتربية والتعليم، خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بقاعة ديوان عام المحافظة بحضور اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة وبعض أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ومدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة والمكرمين وأسرهم .

وكرم المحافظ دهب فرغلى الأم المثالية على مستوى المحافظة ، و هويدا منصور محمد الأم المثالية على مستوى الخارجة ، وهيبة صالح على الأم المثالية على مستوى الفرافرة، وراسية خليل أحمد إدريس الأم المثالية على مستوى باريس، وأمنية أحمد محمد على الأم المثالية على مستوى بلاط، وشربات أحمد سعد أيوب الأم المثالية على مستوى بلاط .

كما كرم المحافظ أمهات ذوى الاحتياجات الخاصة وهن سليمة حسن حامد "مركز الخارجة"، وخضرة حنفى سليمان (مركز الداخلة)، ومنال محمد أبو العزم (مركز الفرافرة)، وزينب آدم صالح (مركز باريس)، وسعدية عبد السلام هوارى "مركز بلاط".

كما تم تكريم الأمهات المثاليات بالمصالح الحكومية وهن عائشة أحمد صبيح من قطاع التعليم بالمحافظة ، ومرفت عبد التواب محمد من ديوان عام المحافظة، وصباح ابو العلا محمد من قطاع الصحة بالمحافظة.

وكرم المحافظ رواد التعمير بالمحافظة وهم المهندس شوقى ابراهيم القاضى من رواد التعمير الأوائل بمركز الخارجة والمهندس على سيد عبد الغنى من رواد التعمير الأوائل بمركز الداخلة ، والمهندس عطا على نصار ناصر من رواد التعمير الأوائل بمركز باريس، والمهندس عبد السلام سنوسى حمودة من رواد التعمير الأوائل بمركز بلاط، وحرص المحافظ على تكرم المتميزين بالتربية والتعليم ومنهم محمد عمر محمد عمر المشرف على المخترعين والموهوبين بقطاع التعليم ومى محمد عبد اللطيف الفائزة فى مسابقة ميكروسوفت ومنصور عبد الوهاب سيد مدير المركز التكنولوجى بمركز الداخلة.

وقدم المحافظ التحية والتقدير والشكر لكل أم مصرية، مؤكدا على أن الاحتفال بالأم لا يكفى يوم فى السنة، ويجب أن يكون كل لحظة ولن يكفى ذلك لرد جزء مما قامت به الأم، وإن الله عز وجل اوصانا بالوالدين .

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بتكريم الأم لما لها من دور بارز فى المجتمع وتحمل الصعاب ومشقة الحياة ومسئولية تربية الأبناء، مؤكدا على ترسيخ حق المرأة فى المشاركة فى عملية التنمية وحقها فى الحصول على كافة الخدمات الأساسية التى تضمن حياة كريمة لها .

وأضاف المحافظ أن مشاركة المرأة المصرية، كانت أعلى كثيرا فى الانتخابات المصرية ، وقد وهبها الله الاستشعار بالخطر، واتخاذ الخطوات لحماية بلدها مصر ، ودعا جميع الأمهات والفتيات للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة ، حيث كانت أعلى نسبة مشاركة لها فى الانتخابات السابقة.