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صور .. محافظ القليوبية يشارك أمهات دار المسنين الاحتفال بعيد الأم

الأحد، 25 مارس 2018 02:06 م
صور .. محافظ القليوبية يشارك أمهات دار المسنين الاحتفال بعيد الأم محافظ القليوبيه يزور دار مسنين





القليوبية أحمد عبد الهادى بكير -نيفين طه
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شارك اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم أمهات نزلاء دار المسنين بمدينة بنها الاحتفال بعيد الأم تقديرا لمكانتهن الكبيرة وتضحياتهن.
 
وقدم محافظ القليوبية بعض الهدايا الرمزية لهم ووجه القائمين على الدار تلبية أى متطلبات لهم،كما قام بتوفير عدد من المفروشات والملابس اللازمة للمعيشة بالدار.
 
وقدم محافظ القليوبية التهنئة لجميع الأمهات نزلاء الدار بمناسبة عيد الأم، مشيرا إلى أنه يحرص على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهن، مؤكدا على أنهم قمن بتأدية رسالتهن على الوجه الأكمل تجاه أبنائهن والمجتمع، كما قام بتكريم عدد من اباء الدار مشيرا الى اهمية دور الاب ورسالته السامية تجاه ابنائه والمجتمع.
 
وطالب عشماوي بضرورة المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنا عن توفير أتوبيسات لنقل نزلاء الدار إلى المقرات الانتخابية والعودة مرة أخرى إلى الدار.
 
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