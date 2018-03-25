صور.. محافظ الفيوم يضع حجر أساس محور دار الرماد الجديد







الفيوم – رباب الجالي

قام الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، بوضع حجر الأساس لمشروع محور دار الرماد الجديد الذى يربط شارع سعد زغلول بمنطقتى منشأة لطف ومنشأة عبد الله، ويساهم فى تخفيف الكثافة المرورية داخل مدينة الفيوم، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم.

كما قام محافظ الفيوم يرافقه الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعىة الأزهر، بافتتاح كلية الدراسات الإسلامية والعربية حتى تكون نواة لفرع جامعة الأزهر بالفيوم، وتضم الكلية 4 شعب أو كليات فرعية هى الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وأصول الدين، ويبلغ عدد طلاب الفرقة الأولى فى الكليات الأربعة 567 طالبة.

حضر الافتتاح الدكتور ممدوح محمد على عميد الكلية، والدكتور محمد أحمد سرحان رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بالفيوم، والشيخ سعيد معوض رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وتضمن الافتتاح فيلما تسجيليا عن محافظة الفيوم وعن كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كما تضمن عددا من الفقرات شملت اسكتش وأغانى وطنية، وفى ختام الافتتاح تبادل محافظ الفيوم ورئيس جامعة الأزهر الشريف الدروع التذكارية.

وأشار محافظ الفيوم، أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم يسهم فى نشر صحيح الدين والوسطية والاعتدال فى مواجهة الفكر المتطرف، وسيكون نقطة مضيئة فى التعليم بالفيوم، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل انشاءاتها، وتؤدى دورها فى خدمة العملية التعليمية، وذلك لدورها الهام والحيوى فى التخفيف عن الطالبات من مشقة السفر إلى القاهرة ومختلف المحافظات.