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الأحد، 25 مارس 2018 03:09 م
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صور ..محافظ الغربية يستقبل مواطنا تبرع بفدان أرض لإقامة مدرسة يابانى

الأحد، 25 مارس 2018 01:43 م
صور ..محافظ الغربية يستقبل مواطنا تبرع بفدان أرض لإقامة مدرسة يابانى محافظ الغربيه يستقبل متبرع بقطعة أرض





الغربية محمد طارق
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استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، المهندس مرتضى عبد المقصود الديب، والذى قدم طلب تعديل تبرع لقطعة أرض مساحتها فدان بقرية شونى مركز طنطا تبلغ قيمتها  12 مليون جنيه، لإقامة مدرسة يابانى عليها، على أن يطلق عليها اسم محمد مجدى عبد المقصود الديب.
 
وتوجه محافظ الغربية، بالشكر والتقدير للمتبرع، لمساهمته فى تقديم خدمه تعليمية لأهالى قريته، وتبرعه لإنشاء مدرسة على أحدث الطرق التعليمية الحديثة.
 
تعد محافظة الغربية، الرائدة على مستوى محافظات الجمهورية فى إقامة عدد كبير من المدارس، وخلال فترة قصيرة يتم القضاء على كثافة الفصول، وتعدد الفترات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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