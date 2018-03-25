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صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان الانتخابات قبل انطلاق الماراثون الرئاسى

الأحد، 25 مارس 2018 06:57 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان الانتخابات قبل انطلاق الماراثون الرئاسى





الإسماعيلية – جمال حراجى
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تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، فى جولة ميدانية، عددا من المدارس بأحياء مدينة الاسماعيلية الثلاثة، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية اللجان والمقرات الانتخابية بتلك المدارس والتأكد من توافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية والوقوف على أية ملاحظات أو احتياجات مطلوبة والعمل على توفيرها بشكل فورى، رافق المحافظ كل من اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مديرأمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء محمد أبوالذهب، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وجمع كبير من القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء.

وخلال الجولة أكد المحافظ، على ممثلى كافة الجهات المعنية  ببذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنيين وخاصة كبارالسن، والعمل على تيسير وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين، بالإضافة الى توفير كافة سبل التأمين لجميع اللجان، مشيرا الى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، لتوفير أطقم من الأطباء والتمريض باللجان لخدمة الناخبين وتقديم أى خدمة طبية لأى حالة قد تحتاج للمساعدة كما تم تجهيز أماكن ومظلات للانتظار وتوفير مجموعات عمل من الشباب لإرشاد الناخب عن رقم وأسم لجنته.

وشملت جولة المحافظ ومديرالأمن ومرافقيهم من القيادات، تفقد اللجان الانتخابية بمدارس كل من الشهداء الابتدائية والشهداء الإعدادية، ومدرسة الشهيد عبد السلام عارف الابتدائية بأول طريق البلاجات.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الإسماعيلية 833 ألفا و779 مواطنا يصوتون فى 222 لجنة فرعية تشرف عليها 10لجان عامة و210 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

المحافظ داخل لجنة انتخابية
المحافظ داخل لجنة انتخابية

 

بداية الجولة على اللجان
بداية الجولة على اللجان

 

مدرسة الشهداء الإبتدائية
مدرسة الشهداء الإبتدائية

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

المحافظ فى لجان حى ثانى
المحافظ فى لجان حى ثانى

 

أمام صندوق الإنتخابات بأحد اللجان
أمام صندوق الإنتخابات بأحد اللجان

 


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