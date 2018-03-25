صور ..محافظ أسيوط يتفقد مقرات لجان الانتخابات الرئاسية







أسيوط – ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، انتهاء كافة استعدادات الأجهزة التنفيذية للانتخابات الرئاسية واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى، جاء ذلك خلال تفقده لعدد من المقرات واللجان الانتخابية بمدينة أسيوط للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية على مستوى المحافظة يرافقه أيمن محروس رئيس حى شرق مدينة أسيوط والعميد أحمد التونى مدير إدارة المرور وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وقال المهندس ياسر الدسوقى - فى تصريحات صحفية له اليوم، إنه تم الانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية بكافة القرى والمراكز وتزويدها بكافة الاحتياجات، والبالغ عددها 15 لجنة عامة بإجمالى 497 مقرا انتخابيا و599 لجنة فرعية، بإجمالى عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و570 ألف ناخب لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، وتكليف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء، والإطمئنان على جاهزيتها فى نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أى طارئ.

وقال المحافظ إنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت .

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت، وحل أى معوقات وإزالة أى عقبات، كما تم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات .

وأكد المحافظ على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الانتخابات، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار رئيسهم واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

وقال محافظ أسيوط، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وإلغاء الإجازات للمسئولين كل فى نطاقه والتواجد على مدار الساعة لحل أى معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية.























