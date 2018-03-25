صور .. لجنه تطوير العشوائيات تعاين 5 مناطق بسوهاج لتطويرها







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور إيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن لجنة تطوير العشوائيات قامت بمعاينة منطقة نجع بكار بمدينة دار السلام ، وذلك ضمن خطة تطوير خمس مناطق عشوائية بالمحافظة،بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية،والمركز القومي لبحوث البناء والاسكان،وإعداد خطط العمل التنفيذية للتطوير.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن تطوير المناطق العشوائية بجميع محافظات الجمهورية عامة ، وسوهاج خاصة.

وأوضح عبد المنعم فى بيان له اليوم أن الخمس مناطق التي سيتم تطويرها هى منطقة القيسارية بمدينة المنشاة ومنطقة الجمسة بأخميم،ومنطقة المربعة بجهينة ، منطقة الفخرانية بمدينة طهطا،مشددا علي الوحدات المحلية المعنية بتقديم كافة التسهيلات والتعاون التام مع لجنة تطوير العشوائيات لانجاز مهامها علي أكمل وجه.

ومن جانبه قال لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام أنه الوحدة المحلية استقبلت لجنة تطوير العشوائيات والتي ضمت كلا من الدكتورة عزة سرى ، والدكتور شريف الباجورى من المركز القومى لبحوث البناء والاسكان بوزارة الاسكان،والمهندس باسم هلال مسئول وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ، حيث تمت معاينة منطقة نجع بكار بمدينة دار السلام تمهيدا لتطويرها،بحضور مسئول التطوير ومدير الأملاك بالوحدة المحلية .