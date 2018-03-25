صور.. ضبط مكتبة قبل ترويجها 12 ألف كتاب خارجى للثانوية العامة بالفجالة







كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

تمكنت مباحث المصنفات الفنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مخزن كتب خارجية خاص بالثانوية العامة، وعثر بداخله على 12 ألف كتاب خارجي باسم " الرياضيات 100% ".

وردت معلومات لضباط مباحث قسم المصنفات الفنية مفادها قيام ا ع ع ـ صاحب مكتبة كائنة بالفجالة ( هارب ) ، بتخزين الكتب الخارجية وتداولها بالأسواق بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم داخل مخزن كائن شارع السلطان شعبان، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .



ضبط مخزن كتب خارجية للثانوية العامة

وعلى الفور تم استهداف المخزن بمأمورية وتبين عدم تواجده وتم التقابل مع زوجته ج ع س 46 سنة ربة منزل ، وعثر بداخل المخزن على 12 ألف كتاب خارجي باسم " الرياضيات 100% " خاص بالثانوية العامة في مواد ( الديناميكا , الاستاتيكا , الميكانيكا , الجبر والهندسة ) بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم وبدون أرقام إيداع .



مخزن كتب خارجية للثانوية العامة

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لصالح زوجها لتحقيق أرباح غير مشروعة ،فتحرر المحضر اللازم دائرة قسم الازبكية ، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري العمل علي ضبط المتهم الهارب .



ضبط مخزن كتب خارجية للثانوية العامة