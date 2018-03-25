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صور.. ضبط مكتبة قبل ترويجها 12 ألف كتاب خارجى للثانوية العامة بالفجالة

الأحد، 25 مارس 2018 12:56 م
صور.. ضبط مكتبة قبل ترويجها 12 ألف كتاب خارجى للثانوية العامة بالفجالة مخزن كتب خارجية للثانوية بالفجالة





كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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تمكنت مباحث المصنفات الفنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مخزن كتب خارجية خاص بالثانوية العامة، وعثر بداخله على 12 ألف كتاب خارجي باسم " الرياضيات 100% ".

وردت معلومات لضباط مباحث قسم المصنفات الفنية مفادها قيام ا ع ع ـ  صاحب مكتبة كائنة  بالفجالة   ( هارب ) ، بتخزين الكتب الخارجية وتداولها بالأسواق بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم  داخل مخزن كائن  شارع السلطان شعبان، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

ضبط مخزن كتب خارجية للثانوية العامة (1)
ضبط مخزن كتب خارجية للثانوية العامة

 

وعلى الفور تم استهداف المخزن بمأمورية وتبين عدم تواجده وتم التقابل مع زوجته ج ع س  46 سنة ربة منزل ، وعثر بداخل المخزن على 12 ألف كتاب خارجي باسم " الرياضيات 100% " خاص بالثانوية العامة في مواد ( الديناميكا , الاستاتيكا , الميكانيكا , الجبر والهندسة ) بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم وبدون أرقام إيداع  .

 

ضبط مخزن كتب خارجية للثانوية العامة (2)
مخزن كتب خارجية للثانوية العامة

 

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لصالح زوجها  لتحقيق أرباح   غير مشروعة ،فتحرر المحضر اللازم دائرة قسم الازبكية ، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري العمل علي ضبط المتهم الهارب .

 

ضبط مخزن كتب خارجية للثانوية العامة (3)
ضبط مخزن كتب خارجية للثانوية العامة 

 

ضبط مخزن كتب خارجية للثانوية العامة (4)
مخزن كتب خارجية للثانوية العامة

 

 

 


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