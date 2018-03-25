صور.. ضبط راكب يمنى حاول تهريب كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والفضة

صور.. ضبط راكب يمنى حاول تهريب كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والفضةالأحد، 25 مارس 2018 07:48 ص
ادارة الجمارك والمضبوطات
كتب محمود عبد الغنى
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تمكنت ادارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأحد ، من ضبط راكب قادم من عمان حاول تهريب أحجار كريمة ومشغولات فضية للتهرب من سداد القيمة الجمركية.
يذكر أنه أثناء إنهاء إجراءات الركاب علي متن طائرة الخطوط العمانية اشتبه عمرو عطية مأمور الجمرك في راكب يمنى وقام بعرضه علي محمد سعد مشرف الصالة وأمر بتفتيش الراكب الذي عثر بداخل حقائبة علي كمية كبيرة من الأحجار الكريمة ومشغولات فضية، وتم تحرير محضر رقم 19 ضبط جمركي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.
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