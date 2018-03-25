صور.. شاب يشارك بنحت لمحمد صلاح فى مسابقة مهارات شباب مصر







الإسكندرية - هناء أبو العز

وسط عشرات الرسومات الزيتية واللوحات المعلقة على جدران ماكيتات فى مسابقة مهارات شباب مصر الأولى، ظهر شكل مختلف للفن بين الشباب الذين لم يتجاوز أعمارهم 30 عاما، والتى يتأهلون من خلالها لخوض مسابقة عالمية تقام فى روسيا 2019.

حيث برز الشاب علي عبد الفتاح 26 سنة وهو يصنع تمثالا أشبه فى تفاصيله بالحقيقه للاعب الكرة الشهير محمد صلاح، والذى أصبح رمزا للكثير من الشباب الذين أحبوا تجسيده فى لوحات ورسومات وتماثيل.

وعلى مدار ثلاثة أسابيع متواصلة، استمر علي عبد الفتاح، فى نحت وجه اللاعب محمد صلاح ليشارك به فى المسابقة الفنية التى أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وقال علي، إنه بدأ النحت منذ 5 سنوات، وشارك فى مسابقات ومعارض كثيرة فى مكتبة الاسكندرية وصالون الجنوب فى الأقصر، ومهرجان متحف النيل بأسوان، وقام بنحت الكثير من الفنانين الذين أحبهم على المستوى الشخصى، ولهم الكثير من المعجبين من الشباب، منهم مارتن لوثر، وتوم كروز، ومورجان فريمان، واللاعب المصرى عصام الحضرى.

وأوضح أنه قرر المشاركة فى هذا المعرض بتمثال اللاعب محمد صلاح، خاصة بعد وصوله بمنتخب مصر إلى كأس العالم.

وأكد أنه سيكمل نحته لوجوه الأشخاص الذين يحبهم، وأنه سوف يحقق حلمه بمعرض كامل، وسيعرض فيه كل النماذج التى أحبها، وسيسافر بهذة النماذج كل دول العالم للتأكيد على أن فى مصر فنانين يتذوقون الفن.



الشاب على عبد الفتاح وتمثال محمد صلاح