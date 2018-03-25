video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 08:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. سماء الأقصر تتزين بـ 15 رحلة بالون تحمل 309 سائحين أجانب

الأحد، 25 مارس 2018 08:19 ص
صور.. سماء الأقصر تتزين بـ 15 رحلة بالون تحمل 309 سائحين أجانب





الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الأحد، انطلاق 15 رحلة بالون طائر على متنها 309 سائحين للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى منطقة البر الغربى، مع تحسن حالة الطقس بالمحافظة، عقب انتهاء الرياح المحملة بالأتربة، والتى ضربت المحافظة أمس السبت، وتسببت فى إلغاء الرحلات.

وحلقت رحلات البالون الـ15 غربى محافظة الأقصر (المدينة الأثرية الأولى فى العالم) من مطار البالون فى البر الغربى، بدءا من فجر اليوم، فى ظل تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من البهجة سيطرت على السائحين الـ309 المشاركين فى الرحلات.

وتعد رحلات البالون الطائر بالأقصر من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، إضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.

سماء الأقصر تشهد انطلاق 15 رحلة بالون تحمل 309 سائحين أجانب بعد تحسن الطقس
سماء الأقصر تشهد انطلاق 15 رحلة بالون تحمل 309 سائحين أجانب بعد تحسن الطقس

 

إقلاع البالونات من مطار الأقصر بالبر الغربى
إقلاع البالونات من مطار الأقصر بالبر الغربى

 

تجهيز البالونات قبل الإقلاع فى سماء الأقصر
تجهيز البالونات قبل الإقلاع فى سماء الأقصر

 

تحسن الطقس وإقلاع 15 رحلة بالون بالأقصر
تحسن الطقس وإقلاع 15 رحلة بالون بالأقصر

 

رحلات البالون تغرد أعلى جبال البر الغربى
رحلات البالون تغرد أعلى جبال البر الغربى

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. معابد الأقصر الأثرية تطفئ أنوارها للمشاركة فى "ساعة الأرض"

الاقصر

اخبار الاقصر

البالون الطائر في الاقصر

اخبار مصر

مطار البالون الطائر

اخبار المحافظات

حركة السياحة بالاقصر




لا تفوتك
وزير البيئة: العالم يواجه شحًا مائيًا ويحتاج إلى ترشيد الاستهلاك

وزير البيئة: العالم يواجه شحًا مائيًا ويحتاج إلى ترشيد الاستهلاك

فيديو.. أسرة المتهمة بنقل مواد مخدرة فى مطار السعودية تكشف كواليس الأزمة

فيديو.. أسرة المتهمة بنقل مواد مخدرة فى مطار السعودية تكشف كواليس الأزمة

صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة

صور.. النيابة تتحفظ على 3 كاميرات بمحيط حادث تفجير بالإسكندرية.. تطلب تحريات وتقرير الأدلة الجنائية.. المعاينة تكشف تحطم 5 سيارات وزجاج المحلات التجارية بالقرب من حادث التفجير.. ومصادر: تم تحديد الجناة

ودية البرتغال توجه 3 رسائل تحذيرية للفراعنة قبل انطلاق مونديال روسيا.. الكرات العرضية أخطر أزمة دفاعية للمنتخب المصرى.. التركيز فى اللحظات الأخيرة للمباريات "مفقود".. والتمريرات المقطوعة أكبر السلبيات

ودية البرتغال توجه 3 رسائل تحذيرية للفراعنة قبل انطلاق مونديال روسيا.. الكرات العرضية أخطر أزمة دفاعية للمنتخب المصرى.. التركيز فى اللحظات الأخيرة للمباريات "مفقود".. والتمريرات المقطوعة أكبر السلبيات

إبراهيموفيتش يتنازل عن 95% من راتبه مقابل الانضمام لجالكسى

إبراهيموفيتش يتنازل عن 95% من راتبه مقابل الانضمام لجالكسى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة