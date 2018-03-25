صور.. سماء الأقصر تتزين بـ 15 رحلة بالون تحمل 309 سائحين أجانب







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الأحد، انطلاق 15 رحلة بالون طائر على متنها 309 سائحين للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى منطقة البر الغربى، مع تحسن حالة الطقس بالمحافظة، عقب انتهاء الرياح المحملة بالأتربة، والتى ضربت المحافظة أمس السبت، وتسببت فى إلغاء الرحلات.

وحلقت رحلات البالون الـ15 غربى محافظة الأقصر (المدينة الأثرية الأولى فى العالم) من مطار البالون فى البر الغربى، بدءا من فجر اليوم، فى ظل تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من البهجة سيطرت على السائحين الـ309 المشاركين فى الرحلات.

وتعد رحلات البالون الطائر بالأقصر من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، إضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.



سماء الأقصر تشهد انطلاق 15 رحلة بالون تحمل 309 سائحين أجانب بعد تحسن الطقس



إقلاع البالونات من مطار الأقصر بالبر الغربى



تجهيز البالونات قبل الإقلاع فى سماء الأقصر



تحسن الطقس وإقلاع 15 رحلة بالون بالأقصر