صور.. حماس تطلق صواريخ تجريبية باتجاه البحر فى إطار مناورة شاملة بقطاع غزة







كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

أطلقت كتائب القسام- الجناح العسكرى لحركة حماس-، اليوم الاحد، صواريخ تجريبية باتجاه البحر فى وضح النهار، فيما أطلقت إشارات عبر أجهزة اللاسلكى بانطلاق طائرات استطلاع تابعة للكتائب، وذلك فى إطار مناورة شاملة بدأت اليوم فى قطاع غزة وتستمر حتى صباح غد الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال سكان مناطق عدة فى غزة، إنهم سمعوا دوى انفجارات قوية، سرعان ما أوضحت كتائب القسام أنها جزء من المناورة التى ستسمع فيها مزيد من الانفجارات حتى إسدال الستار عليها فى صباح الغد.

وفى إطار هذه المناورة، أفاد مراسل معا أن كتائب القسام أطلقت صاروخا واحدا على الأقل صوب البحر، فى إطار التجارب التى تجريها على الصواريخ ولكن هذه المرة الاولى التى تطلق الكتائب صاروخا بشكل علنى وفى وضح النهار.

فى ذات الوقت عرضت القسام مجسمات "لدبابات" اطلق عليها اسم "الفيل" قرب الحدود مع غزة، وفى صور نشرت على مواقع التواصل الإجتماعى شوهد أحد المجسمات لدبابة وعلى أعلاه سلاح رشاش.

كما نشرت صور أخرى قيل إنها لطائرات استطلاع قيل إنها لكتائب القسام، وقال مراسل معا إن القسام أعطت عبر سلاح الاشارة إذنا لطائرات الاستطلاع الخاصة بها للتحليق فى أجواء غزة.



إطلاق صاروخ



الجناح العسكرى لحركة حماس



انتشار عناصر حماس



جانب من إطلاق الصاروخ



صاروخ حماس



عناصر حماس



كتائب القسام فى قطاع غزة



كتائب القسام