صور... حفل لمصر العطاء بسوهاج لتسليم 120 سماعة طبية بتكلفة 250 ألف جنيه

صور... حفل لمصر العطاء بسوهاج لتسليم 120 سماعة طبية بتكلفة 250 ألف جنيهالأحد، 25 مارس 2018 12:15 م
حفل لمصر العطاء بسوهاج لتسليم سماعات طبية
كتبت آية دعبس
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احتفلت لجنة مصر العطاء بسوهاج، التابعة لنقابة الأطباء، بتسليم 120 سماعة طبية بتكلفة 250 ألف جنية للمرضى ضعاف السمع بالمجان.
حضر الحفل، الذى أقيم بنادى الأطباء فى سوهاج مساء أمس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية طب سوهاج والدكتور احمد فوزى نقيب اطباء سوهاج والدكتور مصطفي يوسف مدرس السمعيات بكلية طب سوهاج
كما حضر الحفل اعضاء مجلس نقابة اطباء سوهاج وأهالي المرضي والعديد من الاطباء والمتطوعين في اعمال اللجنة .
ويعتبر الحفل أحد الفاعليات المستمرة للجنة لرفع العبء عن المرضي في الصعيد .
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